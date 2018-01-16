Рынок криптовалют обваливается, биткоин дешевеет на 13% на новостях из Китая и Южной Кореи

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Глобальный рынок криптовалют сильно падает во главе с самой популярной криптовалютой - биткоином (bitcoin), который дешевел ранее во вторник более чем на 13% на фоне новостей об ужесточении контроля над рынком, поступивших из Китая и Южной Кореи, в которых такая торговля наиболее популярна, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12.27 мск биткоин дешевел на 12,71%, до 12,1 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 12,6%, до 11,89 тысячи долларов, на GDAX - на 10,51%, до 12,17 тысячи. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 11,67%, до 12 тысяч. В ходе торгов утра биткоин дешевел на 3-4%, затем ускорил падение до более чем 13%. Биткоин дешевеет на опасениях по поводу регулирования криптовалют

Альтернативные криптовалюты также ускорили снижение - Ethereum дешевел на 18,78%, до 1,08 тысячи долларов, Ripple - на 26,77%, до 1,35 доллара, Bitcoin Cash - на 22,35%, до 1,9 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 568,9 миллиарда долларов, тогда как утром она оценивалась в 650,8 миллиарда (снижение почти на 13%).

Агентство Блумберг в понедельник сообщило о том, что власти Китая заблокируют платформы для торговли криптовалютой. По словам источников, знакомых с ситуацией, меры коснутся онлайн-платформ и мобильных приложений. В прошлом году власти страны решили закрыть криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, теперь же Китай намерен "заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю". Эксперты отводят на стабилизацию цены биткоина от двух недель до года

Кроме этого, ранее СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги сообщили о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране. Затем минфин официально опроверг возможность запрета, однако в понедельник, вновь ссылаясь на министерство юстиции, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что власти страны все же намерены ограничить торговлю криптовалютами.

Более того, в понедельник директор центробанка Германии Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) заявил, что регулирование криптовалют должно осуществляться в глобальном масштабе. По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе.