Рынок криптовалют обваливается, биткоин дешевеет на 13% на новостях из Китая и Южной Кореи

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Глобальный рынок криптовалют сильно падает во главе с самой популярной криптовалютой - биткоином (bitcoin), который дешевел ранее во вторник более чем на 13% на фоне новостей об ужесточении контроля над рынком, поступивших из Китая и Южной Кореи, в которых такая торговля наиболее популярна, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12.27 мск биткоин дешевел на 12,71%, до 12,1 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 12,6%, до 11,89 тысячи долларов, на GDAX - на 10,51%, до 12,17 тысячи. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 11,67%, до 12 тысяч. В ходе торгов утра биткоин дешевел на 3-4%, затем ускорил падение до более чем 13%.
Альтернативные криптовалюты также ускорили снижение - Ethereum дешевел на 18,78%, до 1,08 тысячи долларов, Ripple - на 26,77%, до 1,35 доллара, Bitcoin Cash - на 22,35%, до 1,9 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 568,9 миллиарда долларов, тогда как утром она оценивалась в 650,8 миллиарда (снижение почти на 13%).
Агентство Блумберг в понедельник сообщило о том, что власти Китая заблокируют платформы для торговли криптовалютой. По словам источников, знакомых с ситуацией, меры коснутся онлайн-платформ и мобильных приложений. В прошлом году власти страны решили закрыть криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, теперь же Китай намерен "заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю".
Кроме этого, ранее СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги сообщили о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране. Затем минфин официально опроверг возможность запрета, однако в понедельник, вновь ссылаясь на министерство юстиции, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что власти страны все же намерены ограничить торговлю криптовалютами.
Более того, в понедельник директор центробанка Германии Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) заявил, что регулирование криптовалют должно осуществляться в глобальном масштабе. По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе.