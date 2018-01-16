Минфин РФ на аукционах 17 января предложит ОФЗ на 40 млрд руб

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 17 января предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 25 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 15 миллиардов рублей.

Минфин РФ на первых в 2018 году аукционах, состоявшихся 10 января, разместил ОФЗ двух серий на 38 миллиардов рублей из предложенных 40 миллиардов рублей.