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Убыток Citigroup за 2017 г составил $6,2 млрд против прибыли годом ранее


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Чистый убыток одной из крупнейших финансовых корпораций в мире - Citigroup Inc. - за 2017 год составил 6,204 миллиарда долларов против прибыли в 14,912 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности корпорации.

Чистый разводненный убыток корпорации в пересчете на акцию составил 2,76 доллара против прибыли в 4,72 доллара годом ранее. При этом скорректированная прибыль на акцию составила 5,33 доллара против 4,72 доллара в 2016 году. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода увеличилась на 2%, составив 71,449 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за четвертый квартал увеличилась на 4%, до 3,701 миллиарда долларов. Чистый разводненный убыток корпорации в пересчете на акцию составил 7,15 доллара против прибыли в 1,42 доллара годом ранее, при этом скорректированная прибыль на акцию составила 1,28 доллара против прибыли в 1,42 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показателя на уровне в 1,19 доллара на акцию. Выручка увеличилась на 1% и составила 17,255 миллиарда долларов.

По словам генерального директора Citigroup Майкла Корбата (Michael Corbat), результаты компании за отчетный период отразили влияние налоговой реформы в США. При этом эффект реформы для регулятивного капитала банка оказался минимальным.

"Налоговая реформа не изменила наши планы возврата капитала в объеме как минимум 60 миллиардов долларов в текущем и двух последующих циклах программы комплексной проверки и анализа достаточности капитала (Comprehensive Capital Analysis and Review, CCAR)", - приводятся в документе слова Корбата.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, имеет свыше пяти тысяч офисов более чем в 160 странах. Citigroup оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

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