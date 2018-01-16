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Минфин предлагает снять все ограничения по зарубежным счетам граждан РФ


Компании / Финансы
  • #Продвинутый бизнесмен
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минфин предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах российских граждан, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме.

"Назрела давно необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки, отменить учет за судьбой аванса по импорту, и кроме того, отменить любые ограничения по движению счетов граждан РФ - как (валютных – ред.) резидентов, так и (валютных – ред.) нерезидентов", - сказал Моисеев.

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"Министерство финансов имеет такую официальную позицию. Нас Минэк, кстати, в этом поддерживает. ФТС, ФНС поддерживают в известной степени. Центральный банк пока занимает более осторожную позицию. Но мы полагаем, что репатриацию (валютной выручки – ред.) надо отменять, и надо отменять специальный режим, который действует по счетам российских граждан в иностранных кредитных ограничениях", - добавил он.

Вместо этого, по его словам, надо ввести определенную отчетность для юридических лиц, которая заменит существующие механизмы расчета и контроля состояния платежного баланса. "Более того, конечно, мы должны будем ввести ответственность за непредоставление отчетности и/или создание недостоверной отчетности", - предупредил замминистра.

Соответствующий законопроект, по словам Моисеева, уже подготовлен Минфином и проходит согласование с ведомствами, правда, с переменным успехом. "Но решимости нашей по этому поводу не убавляется. Я уверен, что мы добьемся в этом году успеха в этой части", - заявил он.

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