Книга заявок на продаваемые ВТБ евробонды Сбербанка превысила $400 млн

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Книга заявок на продаваемые ВТБ еврооблигации Сбербанка SBER превысила 400 миллионов долларов, сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, сбор заявок инвесторов завершился.

ВТБ во вторник выставил на продажу выпущенные в 2014 году еврооблигации Сбербанка на сумму до 350 миллионов долларов. ВТБ предложил инвесторам бумаги для продажи в формате обратного голландского аукциона. Минимальная цена была установлена в размере 101% от номинала.

По итогам сбора заявок банк определил цену отсечения на уровне 100,75% от номинала, сообщил источник.

Ценные бумаги были размещены в марте 2014 года, до введения антироссийских санкций, на сумму 500 миллионов долларов с погашением в марте 2019 года под 4,15%.

В декабре 2017 года ВТБ также выставлял на продажу еврооблигации Сбербанка на сумму до 460 миллионов евро с погашением в марте 2019 года, средства от продажи которых планировал использовать на приобретение других ценных бумаг, кредитование, и иные корпоративные цели. Книга заявок на вторичное размещение еврооблигаций превысила 500 миллионов евро, но итоги сделки не раскрывались.