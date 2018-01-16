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Глава "Ингосстраха": Кризис в ОСАГО в России может быть разрешен за 2-3 года


Компании / Финансы

ВЕНА, 16 янв - ПРАЙМ. Кризис в ОСАГО в России может быть разрешен с помощью либерализации тарифов, что может произойти в течение двух-трех лет, считает гендиректор компании "Ингосстрах" ings Михаил Волков.

"Мы надеемся, что кризис в ОСАГО в нашем электоральном цикле будет так или иначе разрешен. После выборов мы пойдем по той "дорожной карте", по которой мы планировали вместе с ЦБ. Мы сейчас для этого много делаем. Дорожная карта, в конечном итоге, должна привести к либерализации тарифов. Понятно, что это одномоментно сделать невозможно. Но, в конечном итоге, мы считаем, что единственный шанс - это полная либерализация тарифов", - сказал Волков журналистам в кулуарах конференции Euromoney.

"Скорее всего, эта "дорожная карта" запустится в середине 2018 года. Она рассчитана на два-три года, соответственно, если все пойдет по плану, то в течение двух-трех лет все должно заработать", - отметил он.

Страховщики уже неоднократно заявляли, что основные риски для российского страхового рынка сосредоточены в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности недобросовестных автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов продолжается рост убыточности.

В конце прошлого года президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс отметил, что, в целом, дисбаланс на рынке ОСАГО складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнения, что следует идти по пути либерализации тарифов. Страховщики рассчитывают, что движение в данном направлении начнется уже в этом году.

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