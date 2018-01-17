Роспотребнадзор сообщил о запуске "горячей линии" по приему купюр нового образца

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по приему купюр номиналом 2000 и 200 рублей с 18 по 25 января текущего года, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января текущего года открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Новые купюры были введены в обращение Банком России 12 октября 2017 года, напомнили в ведомстве. Любой отказ продавца в приеме банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров и услуг должен рассматриваться как противоправное действие.

Отмечается, что такого рода факты в зависимости от сопутствующих им обстоятельств могут иметь признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях. Максимальный размер штрафа для юридических лиц может составлять до 50 тысяч рублей.