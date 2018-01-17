МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Проходящий санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) Бинбанк уменьшает уставный капитал до 1 рубля. Как следует из материалов кредитной организации, это делается на основании приказа регулятора.

"На основании приказа Банка России... уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества "Бинбанк" до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций", - отмечает банк в своем сообщении.

Уставный капитал Бинбанка уменьшается на 17 млрд 469 млн 849,558 тысячи рублей.

"Банк России принял решение об уменьшении уставного капитала Бинбанка до 1 рубля. Эта процедура, предусмотренная законом, - необходимый этап финансового оздоровления банка, проводимого Банком России. Далее Банк России выкупит дополнительный выпуск акций банка и станет основным акционером банка", - сообщили агентству "Прайм" в Бинбанке.

Напомним, что ЦБ РФ объявил о санации Бинбанка 21 сентября 2017 года. Согласно новому механизму санации регулятор становится главным собственником санируемых кредитных организаций с перспективой последующей продажи частному инвестору.