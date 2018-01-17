Минфин РФ намерен разместить евробонды в 2018 году на $3 млрд одним траншем

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ намерен разместить евробонды на 3 миллиарда долларов одним траншем, отдавая приоритет российским инвесторам, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Думаю, с первого раза разместим тот объем, который планируем", - сказал он, отвечая на вопрос о размещении евробондов РФ в 2018 году.

"Мы готовимся к публичному нашему размещению евробондов, без каких-то особенностей, за исключением того, что мы будем особое внимание уделять нашим инвесторам", - заявил он.

Он также добавил, что министерство планирует привлекать в качестве организаторов размещения евробондов только российские банки, как и в прошлом году. По его словам, Минфин оценивает спрос на суверенные бумаги РФ со стороны российских инвесторов на уровне 1-3 миллиардов долларов.