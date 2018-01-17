Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в ноябре упал на 25%

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в ноябре 2017 года снизился на 25% по сравнению с октябрем, до 1,6 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"В ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 25% и составил 1,6 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары США уменьшился на 22%, на европейскую валюту – на 31%", - говорится в сообщении.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре по сравнению с октябрем сократился на 8% и составил 5,2 миллиарда долларов. Спрос населения на доллары уменьшился на 7%, на европейскую валюту – на 9%, составив 3,7 и 1,4 миллиарда долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса по сравнению с октябрем практически не изменилась и составила 72%, доля европейской валюты снизилась на 1 процентный пункт, до 26%.

По данным ЦБ, сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 14% и составило 0,3 миллиарда долларов.

В ноябре населением было продано уполномоченным банкам 1,3 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. Продажи долларов сократились на 2%, европейской валюты – выросли на 3%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с октябрем снизилось на 7% и составило 1,7 миллиона сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 7% и составил 763 доллара.

Как сообщает регулятор, за месяц уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,6 миллиарда долларов, что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 17%, европейской валюты – на 44%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре по сравнению с октябрем снизился на 26% и составил 0,7 миллиарда долларов.