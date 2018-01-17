ЦБ сократит штат за 2 года почти на 17%

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Банк России сократит штат сотрудников в течение двух лет с нынешних 52,4 тысячи до 43,5 тысячи человек, рассказал заместитель председателя ЦБ Руслан Вестеровский в кулуарах Гайдаровского форума.

"В действительности нас будет меньше, это правда. После первой и второй волны оптимизации через два года нас 43,5 тысячи человек будет, сейчас - 52,4 тысячи", - сообщил Вестеровский, курирующий деятельность департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, главного управления недвижимости, департамента экспертизы, методологии и контроля закупок ЦБ.

При этом, по его словам, ЦБ продолжает проводить набор на новые должности: "У нас некоторые компетенции сокращаются, некоторые новые появляются. У нас есть новые департаменты - big data, управление проектами и процессами, все, что связано с финансовыми технологиями. Мы и в IT большую трансформацию делаем, у нас очень много позиций разработчиков будет, тогда как раньше эксплуататоры были. Соответственно, мы сужаем те функции, которые автоматизируются, и набираем те, которые расширяем".

"Новых и текущих сотрудников мы будем обучать новым технологическим направлениям. Тут есть два направления: hard skills (риск-менеджмент, аккаунтинг и т.д.) и soft skills (принятие решений, управление и мотивация команды и т.д.). Мы и то, и другое направление развиваем, и обучение по ним структурируем", - сообщил Вестеровский.

В годовом отчете Центробанка за 2016 год указывалось, что численность его персонала в 2016 году сократилась на 8%, или на 4,7 тысячи человек, и составила на начало 2017 года 54,7 тысячи. В декабре регулятор разместил закупочную документацию, согласно которой он проводит тендер на оказание содействия с апреля 2018 года по ноябрь 2020 года в трудоустройстве около 5 тысяч высвобождаемых сотрудников.