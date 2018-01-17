ЦБ РФ изучает возможность использования блокчейна в своей работе

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Банк России видит перспективы у технологии блокчейн и в настоящее время изучает возможность использования этой технологии в своей работе, рассказал РИА Новости в кулуарах Гайдаровского форума заместитель председателя Центробанка Руслан Вестеровский.

"Мы сейчас исследуем блокчейн. У нас есть ассоциация "Финтех", в рамках этой площадки мы строим обсуждение, собираем практики, какие и где есть, наработки, смотрим и анализируем, чтобы принять правильное решение. С нашей точки зрения, у технологии блокчейн перспективы есть, на нее опираться стоит, поэтому мы ее глубоко смотрим, что подходит для нас, как этим воспользоваться", - сообщил он.

Что же касается применения этой технологии в сфере собственно платежей, то Вестеровский также добавил, что между Минфином, Минэкономразвития и ЦБ идет "обсуждение по криптовалютам на самом высоком уровне". "Пока у нас отношение к этому негативное. Это денежные суррогаты, которые мы не поддерживаем", - сообщил он. "Создание электронного рубля также не рассматривается", - подчеркнул зампред ЦБ.

В конце прошлого года в общественном совете при Минфине был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В нем даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.

В четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что ЦБ страны рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты. В то же время сам регулятор в ответ на это уточнил, что рассматривает возможность введения не криптовалюты, а "электронной гривны" - национальной валюты на основе блокчейна, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки при переводе денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).