FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 3 (1957)


Компании / Финансы

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В среду выходит из печати "Вестник Банка России" № 3 /1957/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4633-У от 5.12.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У "О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств /капитала/ кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49481 от 27.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-9 от 10.01.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2472";

- приказ № ОД-30 от 12.01.2018 "Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" ПАО "БИНБАНК" /г. Москва/";

- приказ № ОД-31 от 12.01.2018 "Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное Акционерное Общество "Промсвязьбанк" ПАО "Промсвязьбанк" /г. Москва/";

- приказ № ОД-39 от 15.01.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528";

- приказ № ОД-40 от 15.01.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ № ИН-014-12/64 от 27.12.2017.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2017 г; сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 12.01.2018; изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в субординированные обязательства и привилегированные акции банков от 7 декабря 2017 г.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ