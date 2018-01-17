Чистая прибыль Bank of America в 2017 г выросла на 2,3%

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам 2017 года составила 18,232 миллиарда долларов, что на 2,3% больше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,56 доллара против 1,49 доллара в 2016 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 87,352 миллиарда долларов, что на 4,36% больше показателя годом ранее.

По итогам четвертого квартала банк зафиксировал чистую прибыль в размере 2,365 миллиарда долларов, что в 1,9 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,2 доллара против 0,39 доллара за четвертый квартал 2016 года, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне в 0,44 доллара за акцию.

Квартальная выручка банка за вычетом процентных расходов составила 20,436 миллиарда долларов, что на 2,2% больше показателя годом ранее.

"Последовательный рост обеспечил убедительные результаты в 2017 году ... Мы заняли уверенную рыночную позицию во всех направлениях деятельности, тщательно управляя кредитами, рисками и расходами", - приводятся в релизе слова главного исполнительного директора BofA Брайана Мойнихана (Brian Moynihan).

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.