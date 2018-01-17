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АКРА может включить динамику криптовалют в расчет индекса финансового стресса


Компании / Финансы

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. АКРА может включить фактор динамики криптовалют в расчет индекса финансового стресса (ACRA Financial Stress Index, ACRA FSI), сообщила глава рейтингового агентства Екатерина Трофимова.

"Это уже явный фактор влияния на стабильность рынков. Сейчас на ценообразование на основные денежные активы влияния прямого нет", - сказала она, выступая на Гайдаровском форуме.

"Мы очень серьезно рассматриваем то, чтобы включить тем или иным образом динамику криптовалют и волатильность криптовалют в расчет индекса финансового стресса по финансовому рынку", - добавила Трофимова.

При составлении индекса АКРА учитывает ряд финансовых факторов, в числе которых волатильность фондового рынка, индекс стоимости акций финансовой отрасли, спред ставки межбанковского кредита к ставке предоставления ликвидности ЦБ и другие. Показание индикатора ниже 1,11 пункта указывает на спокойную ситуацию, 2,5 пункта принимается агентством как порог, при котором система переходит в состояние кризиса.

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