Минфин: Органы валютного контроля будут выявлять нелегальные расчеты в криптовалютах

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Нелегальные расчеты в криптовалютах будут выявляться органами валютного контроля, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Валютный контроль", - ответил он на вопрос о том, кто будет выявлять нелегальные расчеты в криптовалютах.

"Расчеты на территории Российской Федерации осуществляются только в национальной валюте. Органами валютного контроля являются ФНС, ЦБ и ФТС", - добавил он.

В конце прошлого года на общественном совете при Минфине РФ был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В нем даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). В частности, Минфин РФ предусмотрел в законопроекте налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности.

Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года. По данным Моисеева, он будет внесен в Госдуму в феврале.