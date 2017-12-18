Спрос на евробонды "Фосагро" превысил $1,9 млрд

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Фосагро" PHOR в рамках размещения еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2023 года снизило ориентир доходности до около 4,125%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на бумаги превышает 1,9 миллиарда долларов. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 4,375%.

Встречи с инвесторами, посвященные размещению, компания провела 12-16 января в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Компания планировала разместить евробонды на пять-семь лет.

Организаторами выступят BofAML, Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк SBER КИБ", "ВТБ Капитал", Raiffeisen Bank, Renaissance Capital, SG CIB, UBS и UniCredit.

Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование бондов с погашением в феврале 2018 года.