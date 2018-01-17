Банки РФ в 2017 году нарастили выдачу кредитных карт в 1,5 раза

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российские банки в 2017 году выдали 6,87 миллиона кредитных карт, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В 2017 году количество новых выданных кредитных карт достигло 6,87 миллиона единиц, что на 52,6% больше, чем было выдано в 2016 году (4,5 миллиона единиц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самые высокие темпы роста выдачи новых кредитных карт (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных карт) в 2017 году были отмечены в Саратовской и Челябинской областях, Башкортостане, а также в Ярославской области, Краснодарском крае, Оренбургской и Свердловской областях. При этом самые низкие темпы роста выдачи в данном сегменте розничного кредитования продемонстрировали Амурская область, Приморский край, а также республики Саха (Якутия) и Бурятия.