Чистая прибыль Goldman Sachs за 2017 г снизилась в 1,7 раза

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам 2017 года составила 4,286 миллиарда долларов, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее, следует из отчетности банка.

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам года уменьшилась на 48% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года - до 3,685 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 9,01 доллара против 16,29 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период при этом выросла на 5%, до 32,073 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs увеличились на 3% - до 20,941 миллиарда долларов.

Чистый убыток финансовой организации по итогам четвертого квартала составил 1,928 миллиарда долларов против прибыли в 2,347 миллиарда долларов годом ранее. Чистый убыток, приходящийся на держателей акций, по итогам квартала составил 2,143 миллиарда долларов против прошлогодней прибыли в квартале в размере 2,153 миллиарда долларов.

Разводненный убыток на акцию за четвертый квартал составил 5,51 доллара против прибыли в 5,08 доллара годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 4,1% - до 7,834 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 7,61 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs снизились на 0,9% - до 4,726 миллиарда долларов.

"За 2017 год мы увеличили выручку и маржу по балансовой прибыли, несмотря на трудные условия бизнес-среды по рыночным операциям. Учитывая, что мировая экономика готова ускорить темпы роста, а также в связи с новым налоговым законодательством в США, мы имеем хорошие возможности для достижения прогресса намеченного в сентябре плана развития", - приводятся в релизе слова генерального директора Goldman Sachs Ллойда Бланкфайна (Lloyd C. Blankfein).

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.