Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2017 г вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2017 году выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2016 годом и составило 40,2 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает ЦБ, определяющим было укрепление торгового баланса при умеренном увеличении отрицательного сальдо других компонентов текущего счета. На фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках отмечался существенно более заметный рост стоимостного объема экспорта товаров по сравнению с импортом.

"Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в 2017 году, по предварительной оценке Банка России, составило 40,2 миллиарда долларов США, превысив уровень 2016 года более чем в полтора раза", - говорится в сообщении.