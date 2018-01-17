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ЦБ: Объем сомнительных финансовых операций в РФ в 2017 г остался на уровне $800 млн


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объем сомнительных финансовых операций в РФ в 2017 году, по предварительной оценке Банка России, не изменился по сравнению с 2016 годом и составил 800 миллионов долларов, следует из материалов регулятора.

Объем сомнительных финансовых операций в первом квартале прошлого года составил 100 миллионов долларов, во втором — 400 миллионов, в третьем — 200 миллионов, в четвертом — 100 миллионов.

В 2016 году объем сомнительных финансовых операций в РФ, по данным ЦБ, упал почти в два раза - до 800 миллионов долларов.

Сомнительные финансовые операции определяются как операции, имеющие признаки фиктивности, связанные с торговлей товарами и услугами, покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом с целью трансграничного перемещения денежных средств.

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