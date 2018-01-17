Минфин разместил ОФЗ двух серий на 40 млрд руб при спросе в 98,2 млрд руб

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 98,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 25 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,0055% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,22% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,0504% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,21% годовых. Спрос — 59,668 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 101,012% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,73% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,0849% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,72% годовых. Спрос — 38,49 миллиарда рублей.