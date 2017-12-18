"Фосагро" разместит евробонды на $500 млн с доходностью 3,95%

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Фосагро" PHOR разместит еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с погашением в апреле 2023 года с доходностью 3,95%, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 4,375%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до около 4,125%. Спрос на бумаги превысил 2,4 миллиарда долларов.

Встречи с инвесторами, посвященные размещению, компания провела 12-16 января в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Компания планировала разместить евробонды на пять-семь лет.

Организаторами выступают BofAML, Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк SBER КИБ", "ВТБ Капитал", Raiffeisen Bank, Renaissance Capital, SG CIB, UBS и UniCredit.

Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование бондов с погашением в феврале 2018 года.