Набиуллина: ЦБ сохраняет планы приватизировать санируемые им банки

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохраняет планы как можно скорее приватизировать санируемые им банки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Гайдаровского форума.

В настоящее время Банк России санирует через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре прошлого года ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря - Промсвязьбанка PSBR.

"У нас действительно намерение как можно быстрее вывести (банки под санацией на рынок - ред.) и задача это сделать", - сказала Набиуллина.

"Это непростая задача, мы понимаем всю ситуацию и привлекательность инвестиций финансового сектора. Мы намерены здесь также последовательно действовать", - добавила глава ЦБ.

"Мы не считаем, что конкуренция в финансовом секторе, в том числе внутренняя, временная противоречит огосударствлению некоторых финансовых институтов в процессе финансового оздоровления", - также заявила она. "То, что сейчас происходит в последние месяцы, разные дискуссии. Во многих странах были такие практики. В Скандинавских странах, когда оздоравливали свою финансовую систему, было временное владение государством (банками - ред.)", - отметила глава регулятора.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ