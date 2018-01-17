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Набиуллина: ЦБ против резкой отмены устаревшей системы валютного контроля в РФ


Компании / Финансы

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Вся система контроля за потоками капитала выстроена в РФ на основе старой системы валютного контроля, которую нельзя сразу демонтировать; нужно изучить международный опыт, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Иногда ЦБ представляют как противника либерализации налогового законодательства, налоговых ограничений. Мы всегда были последовательны в том, чтобы не вводить валютные ограничения, даже в самые сложные периоды", - сказала Набиуллина, выступая на сессии на Гайдаровском форуме.

"В чем состоит проблема? Было бы слишком простое решение - взять все и либерализовать. У нас вся система контроля за потоками сомнительных операций выстроена на старой системе валютного контроля, нельзя ее просто демонтировать... Это не подходит, на наш взгляд", - подчеркнула глава ЦБ.

Она считает, что нужно изучить международный опыт, где есть механизмы контроля для выявления сомнительных операций и отмывания средств.

"Только тогда можно действительно отменять устаревшую систему валютного контроля, но просто так демонтировать... мы просто выплеснем с водой ребёнка", - заключила глава ЦБ.

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