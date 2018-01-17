Биткоин торгуется ниже отметки в $10 тыс

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Рынок цифровых валют продолжает свое падение на 20-30% на новостях из Китая и Южной Кореи, при этом биткоин (bitcoin) торгуется на отметке ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 18.02 мск биткоин дешевел на 20,07%, до 9,6 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 19,49%, до 9,4 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в цене на 16,66%, до 9,5 тысячи долларов.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 27,62%, до 804,8 доллара, Ripple - на 33,24%, до 0,93 доллара, Bitcoin Cash - на 27,5%, до 1,4 тысячи доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 385,5 миллиарда долларов, сократившись с 15 января примерно в 1,8 раза.

Инвесторы реагируют на новости из Южной Кореи и Китая. Власти этих стран намерены усилить контроль за криптовалютным рынком. В Китае власти намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой. В Южной Корее над законопроектом о регулировании рынка цифровых токенов работает целый ряд министерств. Днем ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на министра финансов страны сообщило, что правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение инвестициями в криптовалюту.

"Поток новостей в значительной степени влияет на настроения, а мощного позитивного толчка для рынка явно не хватает", - приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного стратега IG Криса Уэстона (Chris Weston).

При этом крупные компании продолжают наращивать потенциал в сфере применения технологии блокчейн (технологии распределенного реестра - ред.). Во вторник американская IBM и датский транспортный конгломерат A.P. Moeller-Maersk A/S, крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок, сообщили о запуске торговой платформы для судоходной отрасли на основе блокчейн. По прогнозам, проект может существенно упростить, ускорить и обезопасить логистику в сфере грузоперевозок.