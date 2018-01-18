Доход от инвестирования ВЭБом пенсий за 2017 год снизился на 21,5%

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Доход от инвестирования Внешэкономбанком средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам 2017 года снизился на 21,5% по сравнению с 2016 годом и составил 150,476 миллиарда рублей, следует из материалов госкорпорации.

Финансовый результат от переоценки активов накопительным итогом за отчетный период составил 84,934 миллиарда рублей, дивиденды и проценты по ценным бумагам дали 35,524 миллиарда рублей, проценты по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях - 28,402 миллиарда рублей, финансовый результат от реализации активов - 1,616 миллиарда рублей.

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов").

Доход от инвестирования пенсионных накоплений ВЭБом по расширенному портфелю в 2016 году составил 191,7 миллиарда рублей.