Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в ноябре снизилась до 32,1%

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрем и на 1 декабря составила 32,1%, сообщается в материалах Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 декабря до 2,183 триллиона рублей с 2,184 триллиона рублей на 1 ноября.

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 декабря вырос до 6,798 триллиона рублей против 6,687 триллиона рублей месяцем ранее.