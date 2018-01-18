FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глава департамента Дмитриев: ЦБ не видит угрозы системной дефляции в РФ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Банк России не видит угрозы системной дефляции в стране, заявил журналистам глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Угрозы дефляции я пока не вижу, хотя, конечно разброс цен большой", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, нет ли угрозы дефляции в связи со снижением покупательной способности населения.

"Многие товарные группы - дефляция уже есть, но постепенно эта ситуация будет выравниваться. Но не всегда: есть товары, которые будут дорожать быстрее, чем 4%, есть которые медленней, и кто-то будет и ниже ноля", - пояснил он.

"Но вот системной дефляции в годовом выражении - пока таких рисков мы не видим", - заявил глава департамента ЦБ.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ