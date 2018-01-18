Глава департамента Дмитриев: ЦБ не видит угрозы системной дефляции в РФ

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Банк России не видит угрозы системной дефляции в стране, заявил журналистам глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Угрозы дефляции я пока не вижу, хотя, конечно разброс цен большой", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, нет ли угрозы дефляции в связи со снижением покупательной способности населения.

"Многие товарные группы - дефляция уже есть, но постепенно эта ситуация будет выравниваться. Но не всегда: есть товары, которые будут дорожать быстрее, чем 4%, есть которые медленней, и кто-то будет и ниже ноля", - пояснил он.

"Но вот системной дефляции в годовом выражении - пока таких рисков мы не видим", - заявил глава департамента ЦБ.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).