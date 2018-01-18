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Правительство РФ создает опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам; он будет обеспечивать банковское сопровождение, проведение расчетов и кредитование оборонных предприятий, говорится в сообщении Минфина.

Банк иметь разветвленную сеть отделений. В ближайшее время он будет передан в собственность РФ.

"В рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов правительством Российской Федерации принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам", - сообщил Минфин.

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Опорный банк станет основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками - оборонными предприятиями, а также их кредитование.

"Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года замглавы Минобороны Татьяна Шевцова говорила, что вариант создания отдельного банка для обслуживания гособоронзаказа РФ рассматривается среди прочих. При этом она отмечала, что на тот момент не было окончательного понимания, будет ли банк создан на базе существующего или будет создаваться новая структура.

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