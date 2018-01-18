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Morgan Stanley в 2017 году нарастил чистую прибыль на 2,9%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley, приходящаяся на держателей акций банка, по итогам 2017 года выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 6,154 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию при этом составила 3,09 доллара против 2,92 доллара в 2016 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 37,945 миллиарда долларов, увеличившись на 9,6% по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2017 года снизилась в годовом выражении в 2,4 раза, до 686 миллионов долларов. азводненная прибыль на акцию составила 0,29 доллара против 0,81 доллара по итогам четвертого квартала прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,84 доллара против 0,74 доллара годом ранее, оказавшись выше прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя в 0,77 доллара. Выручка составила 9,5 миллиарда долларов, что на 5,3% больше показателя за отчетный период 2016 года.

"По итогам года мы достигли стратегических целей, намеченных два года назад. В 2017 году прибыль до налогообложения выросла на 18%, что обусловлено увеличением выручки на 10% благодаря росту всех наших сегментов бизнеса", - отметил гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман (James P. Gorman), слова которого приводятся в сообщении. "Мы вступаем в 2018 год с сильным импульсом к росту, чему способствуют повышение процентной ставки (ФРС США - ред.), налоговая реформа и развитие нормативной базы", - отметил Горман.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.

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