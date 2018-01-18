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СМИ: ЦБ передаст Промсвязьбанк правительству для обслуживания военных контрактов


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 18 янв- ПРАЙМ. Банк России намерен передать Промсвязьбанк правительству с целью совершения операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам для защиты от западных санкций, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники.

Минфин ранее в четверг сообщил, что правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по ГОЗу и крупным госконтрактам. Опорный банк станет основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование.

"Этапы следующие: сначала ЦБ закроет "дыру" в Промсвязьбанке, затем определит, какой капитал необходим банку для осуществления новых целей. Затем состоится юридическая передача кредитной организации казначейству", — рассказал "Коммерсанту" источник в финансово-экономическом блоке правительства. По оценке собеседников издания, все процедуры, включая передачу банка новому собственнику, будут осуществлены до конца первого квартала 2018 года.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

ЦБ добивается возбуждения уголовных дел по сделкам Промсвязьбанка >>
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Санация Промсвязьбанка

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