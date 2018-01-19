Чистая прибыль American Express за 2017 г сократилась почти вдвое

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль American Express, одного из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт, по итогам 2017 года сократилась в годовом выражении почти в два раза, достигнув 2,736 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 2,97 доллара против 5,65 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 4%, составив 33,471 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала American Express получила чистый убыток в 1,197 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 825 миллионов долларов. Компания впервые получила квартальный убыток за 26 лет, пишет агентство Рейтер.

Разводненный убыток на акцию составил 1,41 доллара, тогда как в 2016 году чистая прибыль на акцию составляла 0,88 доллара. Исключая влияние налоговой реформы США, прибыль на акцию в четвертом квартале составила 1,58 доллара, следует из релиза, этот показатель выше прогноза аналитиков в 1,54 доллара. Квартальная выручка выросла при этом на 10% в годовом выражении - до 8,839 миллиарда долларов.

Квартальные показатели отражают выплату в 2,6 миллиарда долларов, связанную с принятием налоговой реформы в США в конце прошлого года, говорится в релизе. По итогам 2018 года компания ожидает прибыль на акцию в диапазоне 6,9-7,3 доллара.

"Первоначальная выплата, связанная с налоговой реформой, снизила наш коэффициент покрытия капитала", - приводятся в пресс-релизе компании слова ее председателя совета директоров и гендиректора Кеннета Шено (Kenneth I. Chenault). Он добавляет, что в связи с этим компания приостановит программу выкупа акций в первой половине 2018 года, но продолжит ежеквартальную выплату дивидендов на прежнем уровне.