НПФ "Сафмар" вышел из капитала Промсвязьбанка

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд "Сафмар" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в декабре прошлого года вышел из капитала Промсвязьбанка PSBR, следует из материалов банка.

Согласно сообщению, доля НПФ "Сафмар" в банке 18 декабря сократилась с 6,19% до 0%.

Банк России 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). А 22 декабря ЦБ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий.

По состоянию на 29 ноября прошлого года братья Алексей и Дмитрий Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, Европейский банк реконструкции и развития - 11,75%, НПФ "Будущее" - 10%, Московский кредитный банк - 8,58%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%, контролируемое совладельцем "Новатэка" NVTK Леонидом Михельсоном ООО "Левит" - 3,28%, банк "Санкт-Петербург" - 1,92%.

При этом уже 15 декабря стало известно, что Московский кредитный банк и банк "Санкт-Петербург" входили в состав акционеров Промсвязьбанка в рамках сделок РЕПО и к моменту объявления о санации вернули заложенные им акции. "Санкт-Петербург", как заявили тогда РИА Новости в этом банке, провел сделку РЕПО еще 20 ноября, а МКБ, согласно его официальному сообщению, сократил долю в Промсвязьбанке до нуля 15 декабря. НПФ "Будущее" накануне объявления о санации Промсвязьбанка снизил долю в нем с 10% почти до нуля.