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Японская Softbank стала крупнейшим акционером Uber


Компании / Индустрия / Финансы / Транспорт / Банки
  • #SoftBank
    © flickr.com, MIKI Yoshihito

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Японская телекоммуникационная Softbank Group стала крупнейшим акционером сервиса заказа такси Uber Technologies Inc. после покупки бумаг Uber на сумму 9,3 миллиарда долларов консорциумом инвесторов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Uber.

"Группа инвесторов во главе с Softbank завершила сделку с Uber в четверг, сделав Softbank крупнейшим акционером ... Uber", - сообщает агентство.

Консорциум инвесторов, в который помимо Softbank также входят инвестиционная группа Dragoneer и Sequoia Capital, приобрел 17,5% акций Uber. Доля японской компании составляет примерно 15%.

Softbank выражала интерес в покупке доли в Uber еще в августе.

Японская SoftBank Group, основанная в Токио в 1981 году, является третьим по величине сотовым оператором в стране. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания является крупнейшим акционером Alibaba с 2000 года.

Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

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