S&P присвоило позитивный прогноз по рейтингу "Полюса" на уровне "ВВ-"

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вывело рейтинг золотодобывающей компании "Полюс" из списка на пересмотр с возможностью повышения, присвоив позитивный прогноз, говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне "BB-".

"Подтверждение рейтинга и позитивный прогноз отражают улучшение операционных и финансовых результатов компании, а также снижение рисков, связанных с финансовой политикой после завершения SPO в августе 2017 года", - говорится в релизе.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2016 году "Полюс" увеличил выпуск золота на 12% - до 1,968 миллиона унций.