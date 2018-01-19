FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

S&P присвоило позитивный прогноз по рейтингу "Полюса" на уровне "ВВ-"


Компании / Индустрия / Финансы / Металлургия

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вывело рейтинг золотодобывающей компании "Полюс" из списка на пересмотр с возможностью повышения, присвоив позитивный прогноз, говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании в иностранной и национальной валютах на уровне "BB-".

"Подтверждение рейтинга и позитивный прогноз отражают улучшение операционных и финансовых результатов компании, а также снижение рисков, связанных с финансовой политикой после завершения SPO в августе 2017 года", - говорится в релизе.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2016 году "Полюс" увеличил выпуск золота на 12% - до 1,968 миллиона унций.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ