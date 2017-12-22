СМИ: Братья Ананьевы потеряли контроль над банком "Возрождение"

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, владеющие 52,7% банка "Возрождение" через компанию "Промсвязькапитал", с 18 декабря имеют право голоса только по 10% акций, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на предписание ЦБ.

Помимо "Промсвязькапитала" у "Возрождения" еще шесть миноритарных акционеров, раскрытых в списке лиц, под контролем которых находится банк, но ни у кого из них доля не достигает и 10%. Также у банка есть группа миноритариев, которых он поименно не раскрывает, им принадлежит 6,48% акций. Еще 9,68% на конец третьего квартала было у банка "Россия", но в списке лиц, под контролем которых находится "Возрождение", от 5 октября "России" уже нет, а доля, которую она держала, пропала. Отмечается, что "Возрождение" раскрыло владельцев только 90,26% акций с учетом неназванных миноритариев. Владельцы оставшихся 9,74% неизвестны.

Представитель "Возрождения" сообщил газете, что "Россия" не уведомила банк, кому продала акции. Банк "Россия" получил акции "Возрождения" по сделке репо с Промсвязьбанком PSBR, сейчас сделка закрыта и акции были возвращены Промсвязьбанку, "Россия" не владеет акциями "Возрождения", объяснила пресс-служба "России".

По подсчетам газеты, у Ананьевых 17,5% голосов (доля "Промсвязькапитала"), у банка "Санкт-Петербург" - 16,5%, еще 33,4% - у четырех офшоров, владельцы которых неизвестны, у миноритариев, не раскрытых в документах банка, - 11,3%. Крупнейший пакет голосов - 21,3% - теперь у Промсвязьбанка, который ЦБ забрал у Ананьевых в Фонд консолидации банковского сектора. Отмечается, что именно из-за этого ЦБ ограничил роль Ананьевых в "Возрождении": регулятор счел неудовлетворительной репутацию Дмитрия Ананьева, который в течение года перед введением временной администрации возглавлял Промсвязьбанк.

Алексей Ананьев переадресовал вопросы газеты брату, но связаться с Дмитрием Ананьевым не удалось. Представитель ЦБ на вопросы издания не ответил.

Банк России в декабре объявил о санации Промсвязьбанка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме. Банк "Возрождение" VZRZ входит в группу Промсвязьбанка.