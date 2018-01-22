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Чистая прибыль банка UBS в 2017 г упала в 2,8 раза


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии UBS AG по итогам 2017 года упала в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,165 миллиарда швейцарских франков (1,22 миллиарда долларов), говорится в финансовом отчете банка.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,3 швейцарского франка (0,31 доллара) против 0,84 франка (0,88 доллара) на акцию годом ранее. Операционная прибыль UBS по итогам 2017 года составила 29,07 миллиарда швейцарских франков (30,45 миллиарда долларов), что на 2,6% выше показателя за 2016 год.

Чистый убыток банка за четвертый квартал составил 2,224 миллиарда франков (2,33 миллиарда долларов) против прибыли в 636 миллионов франков (666,39 миллиона долларов), за аналогичный период 2016 года. Разводненный убыток на акцию составил 0,6 франка (0,63 доллара) против прибыли в 0,17 франка (0,18 доллара) годом ранее. Операционная прибыль за минувший квартал достигла 7,122 миллиарда франков (7,46 миллиарда долларов), увеличившись менее чем на 1%.

Убыток компании по итогам четвертого квартала объясняется включением в отчетность запланированных налоговых отчислений в связи с принятием налоговой реформы в США. Так, единовременная выплата UBS составила 2,9 миллиарда франков (3,04 миллиарда долларов).

Банк UBS существует на протяжении 150 лет и ведет работу в более чем 50 странах мира. Численность его сотрудников составляет около 61 тысячи человек. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.

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