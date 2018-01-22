Костин: Зампред ВТБ Сухов, скорее всего, покинет банк, Моос получит новое направление

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. ВТБ сформирует новую команду до конца февраля, банк, скорее всего, покинет зампред правления Михаил Сухов, а отвечающий за финансовый блок зампред Герберт Моос получит новое направление, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Рейтер.

"Герберт Моос останется работать в банке и сконцентрируется на работе со стратегией. Это работа на стыке разного рода вещей, и я думаю, под него будет специально создан департамент", - сообщил Костин не уточнив, кто займет нынешнее место Мооса.

Что касается Сухова, Костин допустил его уход из ВТБ. "Похоже, что так и будет. Я думаю, у него уже есть предложения", - сказал глава ВТБ, отвечая на вопрос, покинет ли ВТБ Сухов.

Кроме того, по словам Костина, к команде банка присоединятся два зампреда, один из которых будет назначен из числа нынешних сотрудников, другой - извне.

"Сейчас очень ответственный период, и я буду формировать команду из людей, которые умеют ставить задачи, работать, для которых работа, к сожалению для их родных и близких, - смысл жизни. Такая команда будет сформирована до конца февраля", - резюмировал банкир.

В конце прошлого года Костин не исключал кадровых перестановок в команде в рамках присоединения "ВТБ 24", однако детали банк не разглашал. Некоторые изменения в команде ВТБ уже произошли. Так, в октябре прошлого года покинул свой пост Василий Титов, который занимал должность первого зампреда правления ВТБ. А глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов с 2018 года возглавил банк "ФК Открытие".