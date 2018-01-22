FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ряд кадровых перестановок произошел в ЕАБР


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Управляющий директор по оргвопросам, член правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Наталия Чургель покинула банк, часть ее функций перешла главному экономисту Ярославу Лисоволику, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

"Лисоволика перевели на должность управляющего директора по аналитической работе", - сказал источник.

В декабре экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Андрей Бельянинов, покинувший этот пост в июле 2016 года, вступил в должность председателя правления ЕАБР. Он сменил на этом посту Дмитрия Панкина, руководившего банком с февраля 2015 года.

Собеседник агентства в связи с этим также сообщил, что председатель правления назначил ряд новых советников - бывшего руководителя Росрыболовства Андрея Крайнего, генерала ФТС Ольгу Комарову и Игоря Алексеева, ранее работавшего в Интерполе.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов, государства-участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ