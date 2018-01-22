Ряд кадровых перестановок произошел в ЕАБР

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Управляющий директор по оргвопросам, член правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Наталия Чургель покинула банк, часть ее функций перешла главному экономисту Ярославу Лисоволику, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

"Лисоволика перевели на должность управляющего директора по аналитической работе", - сказал источник.

В декабре экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Андрей Бельянинов, покинувший этот пост в июле 2016 года, вступил в должность председателя правления ЕАБР. Он сменил на этом посту Дмитрия Панкина, руководившего банком с февраля 2015 года.

Собеседник агентства в связи с этим также сообщил, что председатель правления назначил ряд новых советников - бывшего руководителя Росрыболовства Андрея Крайнего, генерала ФТС Ольгу Комарову и Игоря Алексеева, ранее работавшего в Интерполе.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов, государства-участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.