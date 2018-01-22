Американская AIG приобретает страховую Validus Holdings за $5,6 млрд

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Американская American International Group Inc (AIG) сообщила о приобретении всех находящихся в обращении акций страховой Validus Holdings за 5,6 миллиарда долларов, сообщается в релизе AIG.

Владельцы акций Validus получат по 68 долларов за обыкновенную акцию, в результате общая сумма сделки составит 5,56 миллиарда долларов. Данная сделка расширяет бизнес AIG по генеральному страхованию (General Insurance), говорится в сообщении. Ожидается, что сделка незамедлительно увеличит доход на одну акцию AIG.

Закрытие сделки ожидается в середине текущего года, при этом она была рекомендована советами директоров обеих компаний. Теперь ожидается подтверждение сделки акционерами Validus и одобрение регулирующих органов.

"Validus идеально подходит для AIG со стратегической точки зрения, привнося новые предприятия и возможности для нашего бизнеса по генеральному страхованию, расширяя команду нашего управляющего персонала и углубляя наш опыт в сфере страхования", - приводятся в релизе слова главы AIG Брайана Дюперро (Brian Duperreault).

AIG - один из международных лидеров на рынке страхования, основана в 1919 году. Обслуживает клиентов в более чем 100 странах по всему миру. На российском рынке осуществляет операции более 20 лет.