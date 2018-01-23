Банки РФ в 2017 г нарастили выдачу новых потребкредитов на 21%

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российские банки в 2017 году выдали 15,25 миллиона новых потребительских кредитов - на 20,9% больше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В 2017 году количество новых кредитов по покупку потребительских товаров достигло 15,25 миллиона единиц, что на 20,9% больше, чем было выдано в 2016 году", - говорится в сообщении.

Больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тысячи), Москве (572,6 тысячи), Башкортостане (544,9 тысячи), Московской области (518,4 тысячи), Татарстане (494,5 тысячи), Санкт-Петербурге (481,6 тысячи) и Свердловской области (463,5 тысячи).

При этом самые высокие темпы роста выдачи кредитов на покупку потребительских товаров (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2017 году были отмечены в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях.

"Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами", - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

"Среди прочих причин необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования", - добавил он.