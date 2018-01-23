ЦБ разместил купонные облигации на 48 млрд руб при лимите в 422 млрд руб

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк России разместил первый из двух выпусков купонных облигаций на 48,026 миллиарда рублей при объеме предложения в 422,157 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.

Спрос по номиналу составил 48,026 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 48,772 миллиарда рублей, цена отсечения - 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100,0007% к номиналу.

Минимальная заявленная цена составила 100% от номинала, максимальная заявленная цена - 100,01% от номинала. Дата расчетов по аукциону - 24 января, погашения бумаг - 14 февраля.

ЦБ во вторник, 23 января, также предложит облигации на 98,178 миллиарда рублей с датой погашения 18 апреля.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции – еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.