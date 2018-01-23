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ЦБ утвердил базовый стандарт совершения брокерских операций на финрынке


Компании / Финансы

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк России утвердил базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, сообщается на сайте регулятора.

"Стандарт направлен на защиту интересов инвесторов: он закрепляет универсальные принципы, на основании которых брокер совершает операции по исполнению поручений клиентов и использованию их денежных средств и ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что брокер должен принимать все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, и определяет критерии их исполнения. При этом в случае, если брокер в интересах клиента либо в связи с другими обстоятельствами вынужден отступить от принципа совершения операций на лучших условиях, то по требованию клиента или саморегулируемой организации (СРО) брокеров он обязан объяснить свои действия и подтвердить наличие таких обстоятельств, отмечает регулятор.

Кроме того, стандарт закрепляет требования использовать так называемые "длящиеся поручения" только для закрытия и переноса позиции клиента, а также содержит положения, препятствующие практике, при которой брокер на основании "длящихся поручений" управляет активами клиента.

"Таким образом, документ призван стимулировать формирование и развитие добросовестных практик в этом сегменте финансового рынка", - сообщают в ЦБ.

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