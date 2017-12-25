DP World изучает ряд проектов для инвестиций в РФ, в том числе в логистическом бизнесе

ДАВОС (Швейцария), 23 янв - ПРАЙМ. Арабская DP World рассматривает несколько проектов для инвестиций в России, в частности, заинтересована в логистическом бизнесе, рассказал РИА Новости глава компании Ахмед бин Сулайем.

"Мы рассматриваем несколько проектов в России для инвестиций. Как только мы их реализуем, сразу расскажем", - заявил Сулайем в кулуарах форума в Давосе.

Ранее сообщалось, в частности, об интересе DP World к покупке акций "Трансконтейнера" TRCN. "Мы заинтересованы во многих логистических бизнесах в России. Мы ведем переговоры со многими из них, но решений пока не принято", - сообщил глава компании в этой связи.

Интересовалась DP World и покупкой акций транспортной группы Fesco. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в частности, сообщал, что фонд рассматривает возможность инвестиций в Fesco совместно с DP World. "Я не могу сейчас говорить об этом. Переговоры еще ведутся", - сказал Сулайем о ходе сделки.