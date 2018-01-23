Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 40 млрд руб

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 24 января предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 25 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на 15 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 17 января, разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 98,2 миллиарда рублей.