"Газпром" в 2018 г может разместить евробонды в долларах, евро и франках

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2018 году может разместить три выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах, евро и швейцарских франках, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

В 2017 году "Газпром" четырежды выходил на рынок внешних заимствований, разместив пятилетние еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков, семилетние еврооблигации на 850 миллионов фунтов, десятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов и семилетние бумаги на 750 миллионов евро.

Совет директоров "Газпрома" 20 декабря утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год, которая составила 1,278 триллиона рублей. В октябре совет директоров "Газпрома" утвердил увеличение инвестпрограммы компании на 2017 год на 217 миллиардов рублей - до 1,1 триллиона рублей. Таким образом, инвестпрограмма компании на 2018 год выросла на 16,2%.

Согласно утвержденному финансовому плану "Газпрома" на 2018 год, размер внешних финансовых заимствований составит 416,971 миллиарда рублей.