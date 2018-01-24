Российские банки переоборудуют банкоматы под выдачу новых купюр к июлю‍

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские кредитные организации до начала июля текущего года должны завершить переоборудование своих банкоматов под выдачу и прием новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в банках, входящие в топ-30.

Как заявил изданию председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, это значит, что у россиян не должно возникнуть проблем с обращением новых наличных купюр.

Крупнейшие банки планируют закончить переоборудование банкоматов под новые банкноты уже в январе–феврале, остальные — во II квартале. К началу третьего квартала - к июлю - россияне смогут полноценно пользоваться новой наличностью.