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Глава "Открытия": Слабые звенья в топ-50 банков еще есть


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Председатель правления санируемого регулятором банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что в настоящее время "банковский сектор в целом себя прекрасно чувствует", однако в нем еще есть "слабые звенья". Об этом он рассказал в интервью РБК

"В топ-15 "не жильцов" практически не осталось. Но слабые звенья в топ-50 еще есть",— пояснил Задорнов, не уточняя, какие именно банки он имеет в виду.

По мнению банкира, сейчас в стране естественный характер консолидации финансового сектора, причиной тому - структура российской экономики.

"Топ-200 российских банков закрывают 90% потребностей с точки зрения размещения средств населения, предприятий, активов",— считает он.

В то же время Задорнов считает, что с рынка уйдут те банки, которые не способны перестроить свою бизнес-модель.

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