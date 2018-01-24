Число выданных в РФ автокредитов в 2017 г выросло почти на 30%

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Количество выданных в России автокредитов по итогам 2017 года выросло на 29,2% по сравнению с предыдущим годом и составило 713,6 тысячи кредитов, следует из совместного пресс-релиза "Национального бюро кредитных историй" (НБКИ) и агентства "Автостат".

Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства "Автостат" о динамике объемов авторынка указывает на увеличение доли "кредитных" автомобилей в общих продажах. Так, в 2017 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 48,9%, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 4,9 процентного пункта.

"Темпы выдачи автокредитов продолжают неуклонно расти, увеличивая долю "кредитных" автомобилей в структуре авторынка до "рекордных" показателей. Сегмент автокредитования в абсолютных величинах почти вернулся к уровню "докризисного" 2014 года именно, а его роль для авторынка существенно выросла. Так, в 2017 году каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением кредитных средств. Таким образом, восстановление автокредитования оказывает серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Также стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования", - приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.

"Мы в течение всего 2017 года наблюдали квартальный рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичными периодами 2016 года. При этом "рекордные" показатели доли кредитных автомобилей в структуре рынка во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в третьем квартале 2017 года был расширен за счет новых программ – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита", - отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.